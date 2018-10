Ginnastica, Italia seconda in amichevole verso i Mondiali. Che botto di Lara Mori: 13.8 al corpo libero! Rientra Rizzelli

L’Italia ha battuto un colpo a dodici giorni dall’inizio dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale ha concluso al secondo posto (156.550) il quadrangolare amichevole che si è disputato a Russelheim dove si è imposta la Germania padrona di casa (160.200), terzo posto per la Svizzera (155.000) priva dell’infortunata Giulia Steingruber e quarta piazza per la Francia (154.800) che ha deciso di risparmiare le stelle De Jesus, Boyer, Devillard. Le ragazze di Enrico Casella hanno fatto buona figura, stiamo affrontando un’annata difficile a causa dei tanti infortuni ma in un modo o nell’altro riusciamo a difenderci e a competere a certi livelli.

Il botto di giornata è arrivato per opera di Lara Mori: 13.800 al corpo libero per la toscana (5.6 il D Score) esibendo un esercizio davvero straordinario condito da uno Tsukara tempo stoppato, da un due mezzo con teso avanti, da un triplo stoppato e da un buon doppio carpio a testimonianza della sua caratura a livello internazionale (finalista agli ultimi Mondiali). La capitana ha trascinato la squadra in cui figurava anche Martina Rizzelli al grande ritorno in azzurro a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016: la comasca ha presentato un avvitamento e mezzo al volteggio (13.650) mentre alle amate parallele ha commesso qualche imprecisione di troppo (11.900, 5.1).

Martina Basile ha concluso il giro completo al secondo posto (52.300), battuta di un soffio dall’esperta Kim Bui (52.550) mentre al terzo posto si è piazzata l’altra tedesca Leah Griesser (52.050) appena davanti a Lara Mori (51.850). La romana si è messa in luce con 14.000 al volteggio, 12.300 alle parallele, 13.000 alla trave e al corpo libero. Oggi debuttava in azzurro Irene Lanza (13.950, 12.150, 12.400, 13.000) mentre Sara Ricciardi è tornata in maniera positiva (spiccano il 13.100 al quadrato e il 14.300 alla tavola), a completare il sestetto Caterina Cereghetti. Ora Enrico Casella dovrà decidere quale quintetto portare ai Mondiali, nei prossimi giorni arriveranno le convocazioni definitive.













Foto: Stefania Bucci