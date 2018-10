Ginnastica, oggi l’Italia vola verso i Mondiali: amichevole in Germania. Mori capitana, torna Rizzelli, lotta per i body azzurri

Mancano 12 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica e oggi l’Italia scenderà in pedana per l’ultimo test in preparazione alla rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre). La nostra Nazionale disputerà un’amichevole contro Germania, Francia e Svizzera a Russelheim: in terra teutonica rivedremo all’opera le azzurre che non gareggiano da due mesi (Europei di Glasgow a inizio agosto) e che vanno a caccia della convocazione per l’appuntamento più importante della stagione.

L’Italia, decimata dai tanti infortuni di una stagione davvero problematica (Martina Maggio, Sofia Busato, Giada Grisetti giusto per citare i più importanti), cercherà di trarre buone indicazioni da questo test per poi volare in Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare. Enrico Casella è stato bravo a fare di necessità virtù, è riuscito a svicolare tra le tante difficoltà e ha convocato un sestetto di discreto livello complessivo anche se purtroppo manca ancora Elisa Meneghini che invece era stata chiamata per il collegiale di preparazione. Le transalpine con De Jesus, Boyer, Devillard e compagnia sembrano averne più della concorrenza ma attenzione alla Germania padrona di casa con Schaefer, Scheder, Seitz e Bui mentre la Svizzera è ancora alle prese con i problemi fisici della stella Giulia Steingruber.

L’Italia riparte con Lara Mori capitana dopo l’assenza agli Europei, la toscana è pronta a guidarci nuovamente come ha già fatto durante i trionfali Giochi del Mediterraneo e nel 2017 quando conquistò la finale iridata al corpo libero. Riabbracciamo Martina Rizzelli a due anni dalle Olimpiadi di Rio 2016, grande ritorno della comasca in azzurro che può darci una mano importante soprattutto alle parallele. La giovane Martina Basile e Caterina Cereghetti sono ormai diventate una garanzia in questa stagione, grandissima occasione per Sara Ricciardi che era rimasta fuori dalla rassegna continentale per un infortunio dell’ultimo minuto e che ora insegue i Mondiali, prima convocazione in assoluto per Irene Lanza che vorrà sfruttare la chance nel miglior modo possibile.