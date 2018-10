VIDEO Pattinaggio artistico, Skate America 2018: rivivamo la free dance di Charlène Guignard e Marco Fabbri

La coppia di danzatori formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri ha conquistato la seconda posizione in occasione della prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio di figura, Skate America, ammaliando il pubblico con una meravigliosa performance pattinata sulle note del film già cult “La la land“.

Charlène e Marco hanno convinto la giuria eseguendo al meglio gli elementi del layout, realizzando in modo lodevole la sequenza di twizzles e i sollevamenti (chiamati di livello 4 con un grado di esecuzione molto alto) oltre che le due sequenze di passi (circolare e su un piede in parallelo), ottenendo nel segmento il punteggio di 117.29 punti (65.35, 51.94) per un totale di 192.30.

Riviviamo insieme la danza libera degli azzurri, coreografata da Corrado Giordani e Barbara Fusar Poli

Foto: Valerio Origo