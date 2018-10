VIDEO Mario Tennis Aces: il trailer di Paratroopa, prossimo personaggio in uscita a novembre!

Novembre sta arrivando e Paratroopa è il personaggio che tutti i giocatori di Mario Tennis Aces attendono. Se siete appassionati di Boo ma nello stesso tempo avete una preferenza per Peach, si potrà riscontrare in Paratroopa il punto d’incontro perfetto per soddisfare le esigenze del genere. Come di consueto, infatti, giocando anche una semplice partita ad un qualunque torneo del mese sarà possibile sbloccare una nuova aggiunta nel proprio roster. In questo caso si tratta proprio della tartaruga volante, presentata in anteprima nel mese di settembre e di ottobre. Opportuno dunque mostrarvi di cosa si tratta attraverso un video del trailer per Nintendo Switch.

IL VIDEO DEL TRAILER DI PARATROOPA – MARIO TENNIS ACES

A CURA DEI NOSTRI PARTNER DI ITALIA ESPORTS.













Foto: Paul Stringer / Shutterstock.com