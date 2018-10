VIDEO Incidente tra Sebastian Vettel e Max Verstappen! Il ferrarista azzarda il sorpasso, che contatto nel GP del Giappone

Clamoroso incidente tra Sebastian Vettel e Max Verstappen durante l’ottavo giro del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha cercato di sorpassare l’alfiere della Red Bull con una manovra azzardata e i due si sono toccati. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra Vettel e Verstappen nel GP del Giappone 2018.

LAP 8/53

VERSTAPPEN AND VETTEL COLLIDE 😱

Vettel went for a lunge at Spoon, but there was no room – he drops to P19 👀#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/hYNMSvrC3R

