Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Villa vuole il tris d’oro, Finali di Specialità da dominare tra volteggio e parallele

Dopo la meravigliosa vittoria di questa notte nel concorso generale individuale, Giorgia Villa vuole continuare a incantare alle Olimpiadi Giovanili 2018 e andrà a caccia di nuovi trionfi nelle Finali di Specialità. Questa sera (dalle ore 22.00) andranno in scena i primi due atti conclusivi riservati ai singoli attrezzi, si parte con volteggio e parallele asimmetriche cioè quelli più congeniali alla Campionessa d’Europa juniores che ha tutte le carte in regola per puntare a un doppio oro anche perché ha primeggiato abbastanza agevolmente nel turno di qualificazione battendo sempre l’ucraina Anastasiia Bachynska che sulla carta è la sua avversarie principale.

Alla tavola, la bergamasca può contare su un vertiginoso doppio avvitamento con il quale riesce a mettere in ginocchio tutte le rivali per poi mettere in ghiaccio il risultato con il secondo salto: l’allieva di Enrico Casella è sicura dei propri mezzi ed è la favorita d’obbligo davanti alla Bachynska e alla canadese Emma Spence che però potrebbe essere insidiata dalla britannica Amelie Morgan.

Sugli staggi c’è del margine in virtù delle elevate difficoltà portate in gara, il D Score è mastodontico (5.9 nell’atto eliminatorio) ma attenzione a dare per scontato il successo perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e perché bisognerà fare comunque i conti con la forte cinese Xijing Tang, vera espressione della scuola asiatica. Da non sottovalutare appunto la Bachynska e la Morgan, difficile che la russa Kseniia Klimenko possa avere un lampo da un momento all’altro.













Foto: Federginnastica