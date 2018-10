VIDEO Camila Giorgi in Finale a Linz: riviviamo gli highlights dell’incontro dell’azzurra contro Alison Van Uytvanck

Missione compiuta per Camila Giorgi. L’azzurra vola in Finale nell’Upper Austria Ladies Linz, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso di svolgimento sul veloce indoor di Linz, in Austria. La 26enne di Macerata ha sconfitto la belga Alison Van Uytvanck, numero 56 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 46 minuti di partita in un match equilibrato nel quale il peso della palla dell’azzurra ha finito per fare la differenza, regalandole l’atto conclusivo. Per la marchigiana si tratta della seconda Finale in carriera in questo torneo, ricordando quella del 2014 quando l’azzurra fu sconfitta da Karolina Pliskova con tanto di match point. Riviviamo le azioni salienti e gli highlights del match:

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH DI CAMILA GIORGI CONTRO ALISON VAN UYTVANCK













Foto: jctabb / Shutterstock.com