VIDEO Barcellona-Inter 2-0, Highlights Champions League: gol e sintesi. Rafinha e Alba stendono i nerazzurri

L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono stati dominati dai blaugrana al Camp Nou e sono crollati sotto i gol di Rafinha e Jordi Alba, un gol per tempo ha inflitto ai ragazzi di Luciano Spalletti la prima sconfitta stagionale nella massima competizione continentale. Di seguito i VIDEO con gli highlights e i gold i Barcellona-Inter 2-0.

If you just see the replay you might miss that Rafinha won this ball in midfield and carried it forward. Great pass by Suarez though, he can really deliver some high quality

— Luis Mazariegos (@luism8989) October 24, 2018