Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: SOFIA TOMASONI CAMPIONESSA OLIMPICA NEL KITEBOARD!! L’azzurra conquista il successo grazie alla vittoria in Final Race!

Sofia Tomasoni compie un’impresa fantastica e si aggiudica la medaglia d’oro nel Kiteboard Twin:Tip Racing femminile alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La 16enne azzurra si è guadagnata il titolo di Campionessa Olimpica Giovanile grazie al successo ottenuto nella decisiva Finale A che si è disputata solo oggi a causa della scarsa intensità del vento nell’ultima giornata. Sofia si era conquistata la qualificazione all’atto conclusivo grazie alla vittoria ottenuta nella prima semifinale davanti alla spagnola Font (qualificata anch’essa per la finale), mentre nell’altra batteria sono state la tedesca Kornelli e la francese Newland a staccare il pass per la regata decisiva.

La bolognese è stata freddissima ed ha preso le scelte giuste nonostante l’enorme pressione a cui erano sottoposte le quattro partecipanti, riuscendo a precedere sul traguardo tutte le avversarie. La favorita della vigilia e leader della classifica al termine della Opening Series, la tedesca Alina Kornelli, ha chiuso addirittura fuori dal podio alle spalle della spagnola Nina Font e della francese Poema Newland (seconde a pari merito). Kornelli aveva dominato le sei regate di qualificazione, ottenendo cinque primi ed un ottavo posto (scartato), ma ha fallito proprio nella gara decisiva a differenza della nostra portacolori. La nostra portacolori termina nel migliore dei modi una stagione strepitosa in cui ha conquistato la medaglia d’oro anche ai Campionati Europei e Mondiali 2018 di Kitesurf Twin:Tip Racing, regalando all’Italia della vela la terza medaglia in questi Youth Olympic Games (la seconda d’oro).

Foto: Kitesurfing.it