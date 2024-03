Vela: Pianosi al vertice dopo otto regate agli Europei 2024, Pescetto in top 14 in campo femminile

Prosegue nel migliore dei modi l’avventura di Riccardo Pianosi ai Campionati Europei 2024 di Formula Kite, rassegna quest’anno in scena in quel di Los Alcázares, in Spagna. L’azzurro infatti nelle cinque regate svoltesi quest’oggi è rimasto ai vertici della classifica, accomodandosi al secondo posto provvisorio (il primo europeo).

Il detentore del titolo continentale nello specifico ha terminato la quarta regata al primo posto, per poi piazzarsi al secondo, al terzo e di nuovo al primo in quelle successive arrivando a quota 8 punti netti. Meglio di Pianosi solo l’atleta del Singapore di Maimilian Meeder, oggi artefice di un percorso netto che lo ha portato ad ottenere 6 punti netti. Bene poi l’austriaco Valentin Bontus, terzo con 13 punti totali e 8 netti.

Spicca poi subito fuori dalla top 10 Lorenzo Boschetti, undicesimo con 25 punti, mentre Angelo Soli è settantatreesimo con 125 punti.

Dominio transalpino in campo femminile con il primo posto di Lauriane Noblot, al momento leader con 7 punti netti precedendo Poema Newland, seconda anche lei a quota 7, e Jessie Kampman, provvisoriamente sul gradino più basso del con 10.00. La migliore delle italiane è invece Maggie Eillen Pescetto, quattordicesima con 34.0. In top 30 anche Sofia Tomasoni, venticinquesima con 60 punti netti.