Vela, Europei Formula Kite 2024: Pianosi e Pescetto si qualificano per le Medal Series

Ultima giornata di Gold Fleet che va in archivio con un bilancio agrodolce per l’Italia, capace di qualificare due atleti (uno per sesso) per le Medal Series di domani in occasione dei Campionati Europei Open 2024 di Formula Kite, in corso di svolgimento nelle acque del Mar Menor (la più grande laguna salata d’Europa, in Spagna) fino a domenica 24 marzo.

Day-5 negativo purtroppo in campo maschile nei pressi di Los Alcazares (Murcia) per Riccardo Pianosi, che ha messo a referto uno score di 26-4-13-15 perdendo tre posizioni nella generale e scivolando al sesto posto assoluto con 65 punti netti. Il marchigiano classe 2005, in lotta fino a ieri per la seconda piazza che valeva il pass diretto per la Finale, dovrà dunque affrontare la semifinale in una situazione tra l’altro di svantaggio (una vittoria di partenza contro due) rispetto al britannico Connor Bainbridge, testa di serie n.3 del tabellone.

Dominio assoluto con altre quattro affermazioni per il fenomeno singaporiano Max Maeder (imbattuto nelle otto prove di Gold Fleet), promosso direttamente in finale insieme al secondo classificato francese Axel Mazella, a questo punto favorito principale per il titolo continentale potendo disputare l’atto conclusivo con in partenza una vittoria già a referto (i vincitori delle due semifinali ne avranno zero). Niente da fare invece per il secondo azzurro Lorenzo Boschetti, eliminato in 20ma piazza assoluta.

La notizia più bella del sabato sul fronte italiano è arrivata dalla competizione femminile, grazie alla qualificazione in Medal Series di Maggie Pescetto. L’azzurra ha disputato quattro prove di alto livello (6-9-8-12), recuperando una posizione nella generale e chiudendo proprio in decima piazza, l’ultima utile per accedere alle semifinali e restare virtualmente in lizza per le medaglie europee (obiettivo oggettivamente non raggiungibile). Pescetto, dopo aver qualificato la scorsa estate il Bel Paese ai Giochi Olimpici in questa classe, si conferma dunque in crescita e blinda la convocazione a cinque cerchi per Marsiglia. Chiude 25ma Sofia Tomasoni.