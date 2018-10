Vela, Olimpiadi Giovanili 2018: i Nacra 15 completano le qualificazioni, nessuna regata di kiteboarding

La sesta giornata di regate ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto oltre all’assegnazione delle medaglie nel windsurf, anche le ultime tre regate di qualificazione per i Nacra 15, che domani scenderanno in acqua per la Final Race, così come faranno gli atleti del kiteboarding, che oggi però non hanno gareggiato: tutte cancellate le regate sia maschili che femminili. Sofia Tomasoni domani dovrà difendere il secondo posto provvisorio.

Per quanto concerne i Nacra 15 prenotano la medaglia d’oro i padroni di casa dell’Argentina Dante Cittadini e Teresa Romairone, ora in testa con 31 punti, con 10 lunghezze di margine sull’Olanda di Laila van der Meer e Bjarne Bouwer e sul Belgio di Henri Demesmaeker e Frederique van Eupen.

Rientrano nella lotta per un posto sul podio anche i francesi Titouan Petard e Kenza Coutard, quarti a quota 43. Le regate odierne sono andate alla coppia olandese (la 10ma), al duo argentino (l’11ma) e all’equipaggio transalpino (la 12ma). Andrea Spagnolli e Giulia Fava hanno collezionato un 3°, un un 12° ed un 13° posto, ed ora in classifica sono ottavi con 77.1 punti.













Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires

