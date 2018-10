Valentino Rossi, GP Thailandia: “Sembra di vedere le gare di ciclismo. Volevo lottare per il podio ma… Problemi risolti? Quando vinceremo”

Valentino Rossi si è dovuto accontentare della quarta posizione nel GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha compiuto un deciso passo in avanti rispetto alle ultime gare e la Yamaha sembra aver risolto alcune delle sue difficoltà ma il centauro di Tavullia, dopo aver cercato una fuga iniziale, sperava di lottare per la vittoria o quantomeno per il podio che invece è stato conquistato dal compagno di squadra Maverick Vinales.

Il nove volte Campione del Mondo ha spiegato in maniera sintetica la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Per qualche giro sono stato anche davanti però oggi volevo il podio e mi è sfuggito perché alla fine Maverick aveva gomme meno usurate delle mie“.

Valentino Rossi analizza anche più in generale la situazione della MotoGP: “Tutti sono preoccupati dalle gomme e sembra di vedere le gare di ciclismo. E’ bello perché c’è una bella bagarre ma è dura tenere la concentrazione con tutti questi scatti. Ho cercato di guidare dolce ma nel finale col posteriore ero in difficoltà e le mie gomme mi hanno impedito di lottare per il podio che era il mio obiettivo. Maverick è riuscito a consumare la gomma meno di me e proprio questo nel finale ha fatto la differenza. Il peso maggiore può influire nel deterioramento della gomma? Con queste gomme qui, essere un po’ più alti e un po’ più pesanti è uno svantaggio. Io carico più il posteriore ma penso che anche il setting diverso e che hanno utilizzato gli ha permesso di fare la differenza nelle ultime tornate“.

Resta un po’ di amaro in bocca al 39enne: “Siamo arrivati all’ultima curva tutti vicini ma purtroppo non sono riuscito a piazzare la zampata. Le prossime gare ci diranno se è una questione di pista, abbiamo fatto dei miglioramenti rispetto ad Aragon. Ma dalla pista sono molto chiari i nostri problemi, a livello di prestazione gara non siamo così distanti, però rispetto a Honda e Ducati consumiamo molto più la gomma posteriore e questo fa tanta differenza. Tutti i problemi però si potranno dirsi risolti solo quando vinceremo una gara. Fare terzo-quarto è confortante ma non può soddisfare né la mia squadra, né la Yamaha“.













Foto: Valerio Origo