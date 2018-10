Usain Bolt, offerta per giocare a calcio in Europa! Si fa avanti il Valletta FC a Malta

Usain Bolt giocherà a calcio in Europa? Un’offerta è ufficialmente arrivata al Fulmine anche se non si tratta di un top team: a contattare il pluri Campione del Mondo e Campione Olimpico di 100 e 200 metri è stato il Valletta FC, società di Malta da poco acquistata dal Sanban Group di Abu Dhabi. Dunque niente Milan per l’ormai ex atleta ma una possibile operazione di marketing per questa piccola società che però avrebbe i liquidi necessari per permettersi le performance del giamaicano che attualmente è impegnato in Australia e sta cercando di esordire nel massimo campionato locale, la doppietta siglata in amichevole nel weekend sembra essere un buon viatico. A svelare il mistero è stato Ghasston Slimen, CEO del club, in una dichiarazione rilasciata a ESPN: “Un campione qui è sempre il benvenuto e crediamo che nulla sia impossibile“.













Foto: Shahjehan / Shutterstock.com