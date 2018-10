VIDEO Usain Bolt segna i suoi primi gol da calciatore! Doppietta del Fulmine in amichevole, giocherà in campionato?

Usain Bolt ha segnato i suoi primi gol in un incontro ufficiale. Il più volte Campione Olimpico e del Mondo dei 100 e 200 metri ha siglato una doppietta con la casacca dei Central Coast Mariners, squadra che milita nella Serie A australiana e impegnata in amichevole contro il Macarthurs South West United. Il giamaicano e i compagni si sono imposti con un netto 4-0, il primo gol dell’ormai ex atleta è stata anche di buona fattura mentre la seconda rete è scaturita da un pasticcio tra il portiere e un difensore avversario.

Il 32enne spera davvero di incominciare la stagione e di poter debuttare in campionato iniziando così una nuova carriera da professionista nel calcio. Di seguito i VIDEO dei gol segnati in amichevole da Usain Bolt, le sue primi reti da calciatore.

BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️ That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V — Central Coast Mariners (@CCMariners) October 12, 2018













Foto: Andrew Makedonski / Shutterstock.com