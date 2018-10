Usain Bolt chiede troppi soldi ai Central Coast Mariners, potrebbe chiudersi subito il suo sogno del calcio professionistico

Il sogno di giocare a calcio da professionista, per Usain Bolt, sembra esser destinato a rimanere tale, almeno finché le pretese in termini di soldi del recordman del mondo dei 100 metri piani non scenderanno. Il giamaicano, al momento in prova con i Central Coast Mariners (A-League australiana, la corrispondente della nostra Serie A), sta avendo più di qualche problema in relazione all’offerta contrattuale.

I Mariners hanno offerto a Bolt un contratto da 150.000 dollari australiani annui (che corrispondono a 92.000 euro circa): si tratta di un salario in linea con la media dell’A-League. La risposta dell’uomo più veloce del mondo è arrivata in forma di richiesta di 2,9 milioni. Chiaramente, la squadra che fa base a Gosford (Nuovo Galles del Sud) ha fatto sapere che a quelle cifre di margine di trattativa non ce ne può assolutamente essere. La situazione, riportata dal Sunday Morning Herald, ha provocato l’allontanamento di Bolt dagli allenamenti “fin quando un accordo non sarà raggiunto”.

Usain Bolt aveva giocato, due settimane fa, un’amichevole col Macarthurs South West United, segnando due reti. Ora, quei gol potrebbero rimanere gli ultimi, almeno all’altro capo del mondo.













Credits: Petr Toman / Shutterstock