Tuffi, Olimpiadi Giovanili 2018: Chiara Pellacani tra le piccole dopo essere già diventata grande

Dagli Europei di Glasgow alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Nella spedizione azzurra in Argentina ci sarà anche Chiara Pellacani, che a 15 anni è diventata la più giovane tuffatrice italiana della storia a conquistare una medaglia d’oro nella manifestazione continentale.

Una giornata che sicuramente la giovane romana non potrà mai dimenticare. In coppia con Elena Bertocchi ha vinto la gara del sincro femminile da tre metri. Una splendida sorpresa ed una gara davvero perfetta per le azzurre, che avevano sfruttato al meglio gli errori delle coppie maggiormente accreditate alla vittoria finale.

Adesso l’attenzione si sposta sulle Olimpiadi Giovanili, dove Pellacani punterà sicuramente ad una medaglia. L’azzurra sarà impegnata sia nella prova dai tre metri sia dalla piattaforma, a testimonianza della polivalenza della giovane romana, che è competitiva da più altezze.

Le gare di Buenos Aires saranno test importanti anche per il futuro tra i seniores, soprattutto perché Chiara gareggerà questa volta da sola e non in coppia. L’obiettivo è quello di confermarsi ancora una volta al vertice e dimostrare che davvero il futuro dell’Italia dei tuffi al femminile è in ottime mani.













Foto: Renzo Brico