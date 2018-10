Triathlon, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018. Le parole di Alessio Crociani dopo la conquista del bronzo: “Sono queste le gare che mi piacciono”

E’ arrivata una bellissima medaglia di bronzo per l’Italia dal triathlon alle Olimpiadi Giovanili in corso a Buenos Aires: in Argentina nella gara maschile è salito sul gradino più basso del podio Alessio Crociani, che dopo una buonissima prova a nuoto, è andato in fuga nella frazione di ciclismo e poi ha difeso la medaglia nella corsa.

Ecco le parole a caldo rilasciate al sito federale dal nostro giovane triatleta:“Oggi è andata benissimo, sono queste le gare che mi piacciono! Ho tirato il nuoto, sono uscito davanti con il neozelandese subito dietro di me e ci siamo messi a tirare in bici. L’ho incitato, volevo che andassimo in fuga noi due: siamo riusciti ad andare molto forte nella seconda frazione e siamo entrati nella seconda transizione con una cinquantina di secondi di vantaggio. A piedi ho pagato un po’ questi 20 km di ciclismo così tirati, ma ho lottato fino alla fine per questo bronzo e ce l’ho fatta a difendere la medaglia”.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it