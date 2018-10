Triathlon, Europei Under 23 Eilat 2018: assegnati i titoli individuali. 15ma Alessandra Tamburri

Si sono disputati oggi ad Eilat, in Israele, le prove individuali degli Europei Under 23 di triathlon su distanza olimpica: in gara per l’Italia c’era la sola Alessandra Tamburri, che ha concluso le sue fatiche in 15ma posizione, a 8’53” dalla vincitrice, l’elvetica Julie Derron, che ha vinto in 2:09:19, precedendo di 24″ l’iberica Cecilia Santamaria Surroca, e di 1’20” la britannica Olivia Mathias, terza. Oltre i 2′ di ritardo tutte le altre contendenti.

Europei Under23 – Gara femminile (Top 15)

1 Julie Derron SUI 2:09:19

2 Cecilia Santamaria Surroca ESP 2:09:43

3 Olivia Mathias GBR 2:10:39

4 Sophie Alden GBR 2:11:19

5 Estelle Perriard SUI 11 02:11:52

6 Ekaterina Matiukh RUS 2:12:34

7 Marta Lagownik POL 2:12:55

8 Marta Sanchez Hernandez ESP 2:13:11

9 Hagar Cohen Kalif ISR 2:14:03

10 Iveta Fairaislova CZE 2:16:12

11 Vera Vilaca 1998 POR 2:16:39

12 Carmen Gomez Cortes ESP 2:16:54

13 Alissa Konig SUI 2:17:02

14 Gal Rubanenko ISR 2:17:18

15 Alessandra Tamburri ITA 2:18:12

Nella gara maschile, alla quale non hanno preso parte azzurri, vittoria dell’elvetico Max Studer, primo in 1:54:19, con 15″ di margine sul tedesco Jannik Schaufler e 17″ sull’iberico Roberto Sanchez Montecon.

Europei Under23 – Gara maschile (Top 15)

1 Max Studer SUI 1:54:19

2 Jannik Schaufler GER 1:54:34

3 Roberto Sanchez Mantecon ESP 1:54:36

4 Ran Sagiv ISR 1:54:38

5 Jack Willis GBR 1:54:43

6 Ignacio Gonzalez Garcia ESP 1:54:57

7 Barclay Izzard GBR 1:55:01

8 Noah Servais BEL 1:55:28

9 Márk Dévay HUN 1:55:39

10 Javier Romo Oliver ESP 1:56:02

11 Lukas Gstaltner AUT 1:56:13

12 Gregor Payet LUX 1:56:20

13 Bence Lehmann HUN 1:56:21

14 Itamar Alster ISR 1:56:34

15 Samuel Dickinson GBR 1:56:49













Foto: Valerio Origo

