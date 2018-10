Triathlon, Europei Under 23 Eilat 2018: nella staffetta mista vittoria a sorpresa della Svizzera

Ad Eilat, in Israele, si sono conclusi gli Europei Under 23 di triathlon con la staffetta mista, che, a sorpresa, è andata alla Svizzera, che ha completato il percorso in 1:06’17”, battendo in volata la Gran Bretagna (con lo stesso tempo). Terzo posto per la Russia, staccata di 13″. Assente l’Italia.

Europei Under23 – Staffetta mista

1 Svizzera 1:06:17

2 Gran Bretagna 1:06:17

3 Russia 1:06:30

4 Spagna 1:07:07

5 Israele 1:07:17

6 Germania 1:07:33

7 Ungheria 1:07:39

8 Belgio 1:08:08

9 Portogallo 1:08:29

10 Repubblica Ceca 1:08:31

11 Ucraina 1:11:03













Foto: Valerio Origo

