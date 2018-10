Triathlon, Campionati Italiani Standard Lerici 2018: titoli per Charlote Bonin e Marcello Ugazio

Vanno a Charlotte Bonin (terzo alloro dopo il 2008 ed il 2013) e Marcello Ugazio i titoli italiani su distanza standard di triathlon, disputati oggi a Lerici. Tra le donne completano il podio Luisa Iogna-Prat e Federica Parodi, mentre tra gli uomini sono secondo e terzo Matthias Steinwandter e Luca Facchinetti.

In Liguria nella categoria Under 23 titoli per Luisa Iogna-Prat tra le donne e Marcello Ugazio (doppietta per lui) tra gli uomini. Completano il podio femminile Federica Parodi e Sharon Spimi, mentre quello maschile vede sugli altri due gradini Nicola Azzano e Marco Corrà.

Di seguito i risultati delle gare odierne:

Classifica femminile assoluta (Top 10)

1 BONIN CHARLOTTE G.S. FIAMME AZZURRE 2:12:17

2 IOGNA-PRAT LUISA DDS 2:16:19 +4:02

3 PARODI FEDERICA T.D. RIMINI 2:17:02 +4:45

4 MARCON ELISA THE HURRICANE S.S.D. 2:17:14 +4:57

5 SPIMI SHARON TTR 2:17:30 +5:13

6 PETRINI ELENA MARIA G.S. FIAMME AZZURRE 2:19:25 +7:08

7 SERENA EVA 333 TRIATHLON ASD 2:20:45 +8:28

8 PERONCINI ELEONORA CUS PARMA ASD 2:21:21 +9:04

9 POZZUOLI MICHELA A.S.MINERVA ROMA 2:21:52 +9:36

10 MONACCHINI ELISA DERMOVITAMINA B) SID 2:24:25 +12:08

Classifica femminile Under 23 (Top 5)

1 IOGNA-PRAT LUISA DDS 2:16:19

2 PARODI FEDERICA T.D. RIMINI 2:17:02 +0:43

3 SPIMI SHARON TTR 2:17:30 +1:11

4 POZZUOLI MICHELA A.S.MINERVA ROMA 2:21:52 +5:33

5 SILVESTRI CAMILLA TRI EVOLUTION 2:27:47 +11:28

Classifica maschile assoluta (Top 10)

1 UGAZIO MARCELLO AZZURRA TRIATHLON TE 1:54:17

2 STEINWANDTER MATTHIAS C.S.CARABINIERI 1:55:28 +1:11

3 FACCHINETTI LUCA 707 1:55:54 +1:37

4 AZZANO NICOLA U23 2 THE HURRICANE S.S.D. 1:56:02 +1:45

5 SARZILLA MICHELE RASCHIANI TRI PAVESE 1:56:13 +1:56

6 CORRA’ MARCO PROJECT ULTRAMAN LE 1:56:52 +2:35

7 LAZZARETTO MIRKO TRI.RN.MAROSTICA 1:57:39 +3:22

8 CRIVELLARO TOMMASO EL 3 PROPATRIA MILANO 01:58:07 +3:50

9 CATTABRIGA VALERIO A.S.MINERVA ROMA 1:59:20 +5:03

10 PATANE’ VALERIO PROPATRIA MILANO 1:59:38 +5:21

Classifica maschile Under 23 (Top 5)

1 UGAZIO MARCELLO AZZURRA TRIATHLON TE 1:54:17

2 AZZANO NICOLA U23 2 THE HURRICANE S.S.D. 1:56:02 +1:45

3 CORRA’ MARCO PROJECT ULTRAMAN LE 1:56:52 +2:35

4 LAZZARETTO MIRKO TRI.RN.MAROSTICA 1:57:39 +3:22

5 CATTABRIGA VALERIO A.S.MINERVA ROMA 1:59:20 +5:03













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it