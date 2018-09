Triathlon, Campionati Italiani Sprint Lignano 2018: 707 ancora in trionfo nella staffetta mista

Ancora 707 ai Campionati Italiani di triathlon sprint: a Lignano la prova della staffetta mista sorride alla società campione uscente che, seppur con una formazione diversa rispetto allo scorso anno, conferma il titolo. Justine Guerard (Francia), Luca Facchinetti, Giorgia Priarone e Gianluca Pozzatti chiudono in 1:16’41” e precedono di 50″ Minerva Roma (Alessandra Tamburri, Valerio Cattabriga, Costanza Arpinelli e Alessandro De Angelis) e di 52″ TTR (Asia Mercatelli, Michelangelo Parmigiani, Sharon Spimi e Nicolò Strada).

Di seguito le dichiarazioni dei vincitori al sito federale:

Justine Guerard (Francia): “Si tratta della prima gara in Italia per me ed è subito arrivato il titolo nazionale a squadre. È stato bello gareggiare in questo team, c’è una bella atmosfera”.

Luca Facchinetti: “Quest’anno abbiamo gareggiato tanto fuori dall’Italia a livello internazionale e il nostro pubblico non ha avuto molte occasioni prima di questo weekend di seguirci dal vivo: proprio qui a Lignano, siamo riusciti ad essere protagonisti in tutte e tre le gare tricolori con due podi individuali e questa bellissima conferma della staffetta 2+2”.

Giorgia Priarone: “Sono una new entry del 707 e sono davvero contenta di aver contribuito alla vittoria del titolo italiano a staffetta di quest’anno, è sempre bello trovare qualcosa in più per le staffette: per la squadra si trovano sempre energie nascoste, questa gara è sempre speciale. Frazione delicata la mia, ho cercato di mantenere la posizione ma sono rientrate da dietro in bici, poi ho cercato di correre a tutta per dare il cambio nella miglior posizione possibile”.

Gianluca Pozzatti: “Una bella staffetta, per il team era molto importante riconfermarsi e partendo da favoriti non è mai facile. Siamo riusciti a stare sempre lì davanti e a chiudere bene: davvero un bel successo di squadra”.













Foto: Valerio Origo

