Campionati Italiani triathlon 2018: Beatrice Mallozzi si conferma campionessa nella prova sprint davanti a Arpinelli e Priarone

Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) si conferma campionessa italiana di triathlon sprint (750 metri nuoto, 20 chilometri bici e 5 chilometri corsa) bissando il successo di dodici mesi fa, sempre ottenuto a Lignano Sabbiadoro. L’atleta ha, quindi, vinto i campionati italiani precedendo Costanza Arpinellli e Giorgia Priarone.

La mattinata sulla costa friulana è stata caratterizzata da temperature non troppo alte e vento forte. Di conseguenza anche il mare è risultato decisamente mosso, rendendo più complicate le cose alle protagonisti. Nella parte di nuoto il gruppo ha visto Chiara Magrini, Bianca Seregni, Alessandra Tamburri e Sharon Spimi allungare il gruppo provando a fare selezione. Nella prima transizione questo quartetto si è ribadito in vetta, con una manciata di secondi sulle inseguitrici.

Nel tratto in bici Sharon Spimi ha tentato di spezzare la resistenza delle avversarie, scappando, e raggiungendo un margine di ben 40 secondi sulle inseguitrici. Nonostante alle sue spalle si fosse compattato il gruppo, la situazione non è mutata e Spimi ha iniziato al comando anche la sezione di corsa, dopo la seconda transizione.

Nella parte di corsa è arrivata immediata la risposta di Beatrice Mallozzi che è andata a riprendere la fuggitiva nel corso del primo giro, quindi l’ha staccata inesorabilmente, tanto da andare a tagliare il traguardo in perfetta solitudine con il tempo totale di 59.11. Seconda posizione, con 9 secondi di distacco, per Costanza Arpinelli, mentre sul gradino più basso del podio, come detto, è salita Giorgia Priarone che ha regolato Federica Parodi e Caterina Cassinari.

