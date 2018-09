Triathlon, Campionati Italiani Sprint Lignano 2018: Sergiy Polikarpenko conquista il titolo tra gli uomini

Si è svolta a Lignano (Udine) la prova maschile dei Campionati Italiani Sprint di triathlon: a conquistare il titolo, per la prima volta in carriera, è stato Sergiy Polikarpenko, che ha coperto la distanza (750 m a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa) in 53’04”, precedendo di 4″ Gianluca Pozzatti e di 9″ Valerio Patanè.

Il vento ha battuto il campo di gara rendendo particolarmente complesse sia la prova a nuoto che quella in bici, anche se la selezione maggiore si è avuta nella frazione di corsa. Gruppo compatto all’uscita dal mare, poi nella parte di ciclismo è andato via un gruppo di venti unità, ma da dietro sono rientrati ed il gruppo è arrivato praticamente compatto alla seconda transizione.

Nella frazione di corsa si sono avvantaggiati immediatamente in dieci, poi il primo ad aver tentato la sortita decisiva è stato Patanè, ma Polikarpenko e Pozzatti gli sono rimasti alle calcagna. L’allungo che è valso il titolo è stato di Polikarpenko, mentre Pozzatti è stato l’ultimo a cedere. Patanè ha pagato lo sforzo precedente e si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio.

Di seguito le dichiarazioni dei tre triatleti sul podio al sito federale:

Sergiy Polikarpenko: “Sono partito molto bene in acqua, raramente mi capita di stare così davanti, ho preso una buona posizione al via e sono scattato alla grande. In bici, ho lavorato bene con un gruppetto per raggiungere i fuggivi: stavo molto bene anche in sella. La corsa è sempre stato il mio pezzo forte e sono riuscito ad esprimermi al meglio arrivando a conquistare il mio primo titolo italiano”.

Gianluca Pozzatti: “Bello tornare a gareggiare in Italia e vestire la divisa del team. Nuoto strano con questo mare, in bici il vento non ha aiutato le fughe e alla fine i migliori erano tutti davanti. A piedi abbastanza bene, c’è stata molta selezione e siamo rimasti in 5-6, poi è partito Sergiy e non siamo più riusciti a riprenderlo”.

Valerio Patanè: “La gara è stata molto tirata, ma mi sono subito trovato a mio agio tra le onde. In bici abbiamo tenuto una buona andatura, eravamo 7-8 davanti dopo il nuoto ma da dietro sono poi rientrati. Ho compiuto una T2 molto prudente, forse ho perso qualche posizione ma ho spinto forte da subito a piedi, le gambe rispondevano bene e ho deciso di provare a giocarmela. È stata una bella lotta con Pozzatti e Polikarpenko, due ragazzi che conosco bene: sono contento di essere su questo podio con loro. E domani a tutta con la staffetta, un’altra giornata di divertimento”.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it