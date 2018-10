Tour of Guangxi 2018: Fabio Jakobsen si impone nella terza tappa e diventa leader. Buon sesto posto per Riccardo Minali

Terza tappa del Tour of Guangxi 2018 e terzo vincitore diverso. Sul traguardo di Nanning si impone l’olandese Fabio Jakobsen, che dopo il terzo posto di martedì e il secondo di ieri, riesce ora a trovare il guizzo vincente. Il 22enne della Quick-Step Floors ha battuto in volata i tedeschi Pascal Ackermann e Max Walscheid e grazie agli abbuoni balza anche al comando della classifica generale.

Una tappa caratterizzata da una fuga di quattro corridori, partita nei primi chilometri. Gli attaccanti di giornata sono stati Owain Doull (Team Sky), Manuele Boaro (Bahrain-Merida), Jasha Sütterlin (Movistar) e Nathan van Hooydonck (BMC). Il gruppo ha sempre mantenuto sotto controllo il distacco, andando poi a riprenderli a 7 km dal traguardo.

La volata è stata impostata dalla Quick-Step Floors, che ha pilotato al meglio Fabio Jakobsen, che non ha sbagliato, mettendosi alle spalle il vincitore di ieri Pascal Ackermann (BORA – hansgrohe) e Max Walscheid (Sunweb). Quarto posto per Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo), mentre resta ancora fuori dal podio Arnaud Démare (Groupama – FDJ). Per quanta riguarda gli italiani da sottolineare il sesto posto del 23enne Riccardo Minali (Astana). In classifica generale guida quindi Jakobsen con 4” su Ackermann e 6” su Groenewegen, in attesa del decisivo arrivo in salita di domani a Mashan Nongla.

Foto: kovop58 / Shutterstock.com