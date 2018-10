Tour de France 2019: il calendario e le date di inizio e fine. Il programma completo e come vederlo in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DEL TOUR DE FRANCE 2019

Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 6 luglio a domenica 28 luglio. La corsa a tappe più importante del mondo regalerà grande spettacolo nel cuore dell’estate, sulle strade transalpine andrà in scena come di consueto una bella battaglia tra i migliori ciclisti in circolazione per la conquista della maglia gialla che compirà cent’anni. Sarà una Grande Boucle speciale che partirà da Bruxelles (Belgio) per rendere omaggio a Eddy Merckx e che poi si snoderà oltralpe dove dovrebbero consumarsi delle frazioni davvero molto spettacolari, le anticipazioni della vigilia parlano di tantissima montagne e di salite molto difficili che dovrebbero disegnare una corsa a tappe particolarmente adatta agli scalatori e agli uomini di resistenza.

Il percorso ufficiale del Tour de France 2019 è stato presentato giovedì 25 ottobre alla Sala dei Congressi di Parigi dove tutti gli appassionati, i ciclisti e gli addetti ai lavori sono venuti a conoscenza del tracciato che sarà grande protagonista della corsa più prestigiosa del calendario internazionale. Di seguito il programma dettagliato con le date di inizio e di fine, la programmazione tv e tutte le informazioni per non perdersi davvero nulla del Tour de France 2019.

TOUR DE FRANCE 2019: IL CALENDARIO, QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE

Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 6 luglio a domenica 28 luglio. Sono previste 21 tappe con due giorni di riposo fissati lunedì 15 e lunedì 22 luglio.

TOUR DE FRANCE 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il Tour de France sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due come d’abitudine negli ultimi anni, il palinsesto è ancora da comunicare nella sua interezza).

La Grande Boucle sarà visibile in diretta tv su Eurosport con la trasmissione delle varie tappe e i relativi programmi di approfondimento.

Garantita la diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player.

Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com