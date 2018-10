Equitazione, World Cup Verona 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo di Fieracavalli

Dal 25 al 28 ottobre andrà in scena Fieracavalli, una delle fiere di settore più importanti al mondo che si svolge addirittura dal 1898. Verona sarà il centro dell’equitazione: attesi oltre 160mila visitatori da oltre 60 Nazioni per quattro giorni di puro spettacolo con ben 12 padiglioni su 128mila metri quadrati. Il calendario non prevede solo eventi, presentazioni, stand e quant’altro ma anche delle gare tra cui la terza tappa della World Cup 2018-2019 di salto ostacoli.

Per il 18° anno consecutivo, la città veneta ospita uno degli appuntamenti più attesi del massimo circuito internazionale che vedrà al via ben 50 cavalieri da 17 Paesi diversi. Sarà presente tutto il podio degli ultimi Mondiali: la tedesca Simone Blum, gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Guerdat. L’Italia si affiderà a Luca Moneta e ad Alberto Zorzi, secondo l’anno scorso.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della World Cup Verona 2018 nel contesto di Fieracavalli. La gara dovrebbe essere trasmessa in diretta tv su RaiSport.

DOMENICA 28 OTTOBRE:

14.15 CSI5* – Gran Premio Longines FEI, Jumping World Cup