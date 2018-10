Tiro con l’arco, Olimpiadi Giovanili 2018: Federico Fabrizzi solo 27° nel ranking round del ricurvo, affronterà Ovchynnikov al primo turno

Il programma del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires si è aperto con le settantadue frecce di ranking round valide per la composizione dei tabelloni a eliminazione diretta sia individuali che a squadre. L’unico rappresentante della selezione italiana, Federico Fabrizzi, ha faticato molto ed ha terminato solo in 27ma posizione con un totale di 646. Una prestazione negativa che lo costringerà ad un accoppiamento molto complesso sin dal primo turno del tabellone ad eliminazione diretta di arco ricurvo. Il giovane arciere azzurro se la vedrà ai sedicesimi di finale con il temibile ucraino Artem Ovchynnikov, giunto sesto nel ranking round con lo score di 679. Asiatici protagonisti con tre nazioni diverse nelle prime tre posizioni, grazie ai 691 punti del sudcoreano Injun Song, ai 689 di Chih-Chun Tang (Cina Taipei) e ai 688 del cinese Hao Feng.

Nell’arco ricurvo femminile la cinese Mengyao Zhang ha dominato ed ha chiuso in testa con 675, distanziando nettamente la giapponese Uehara (667), l’indiana Himani (665) e la coreana Son (663). Sesta posizione per la tedesca Clea Reisenweber, che ha chiuso a quota 659 il ranking round e che affiancherà l’azzurro Federico Fabrizzi nella gara a squadre mista. La competizione mista si disputerà tra coppie miste e internazionali, con la squadra italo-tedesca che è quinta al termine del ranking round con 1305 punti, alle spalle di Egitto-Germania (1^), Messico-Kazakistan (2^), Russia-Bangladesh (3^) e Gran Bretagna-Iran (4^). Fabrizzi, in compagnia di Reisenweber, esordirà al primo turno domani alle ore 14.18 italiane contro la 28ma coppia del seeding formata da Rebecca Jones (Nuova Zelanda) e Chih-Chun Tang (Cina Taipei).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITArco