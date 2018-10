Tiro con l’arco, Olimpiadi Giovanili 2018: Federico Fabrizzi eliminato al primo turno del mixed team in coppia con la tedesca Reisenweber

La seconda giornata di gare di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) ha visto lo svolgimento dei primi scontri diretti del tabellone del mixed team, competizione a squadre miste di giocatori provenienti da nazioni diverse. L’unico azzurro presente in Argentina, Federico Fabrizzi, è stato eliminato ai sedicesimi di finale in coppia con la tedesca Reisenweber sotto i colpi della squadra composta dalla neozelandese Jones e dall’arciere di Taipei Tang (28^ del tabellone).

La coppia italo-tedesca (quinta del seeding dopo il ranking round) è partita male con un pessimo primo set da 33 punti (contro i 36 degli avversari), per poi pareggiare i conti grazie ad un parziale da tre “dieci” ed un “nove” che ha permesso loro di andare sul 2-2. L’ago della bilancia dell’incontro è stato il terzo set, conquistato per un solo punto all’ultima freccia da Jones-Tang per 33-32 grazie agli errori di Reisenweber e Fabrizzi con gli ultimi due tiri (6 per la tedesca e 7 per l’azzurro). Nella quarta voleè Jones e Tang hanno tirato ad altissimi livelli mettendo a segno tre “dieci” consecutivi ed un “otto” finale, non permettendo agli avversari di riaprire la partita e chiudendo i giochi con lo score di 6-2.

Tra le prime sei squadre del tabellone l’unica che è stata estromessa al primo turno è proprio quella italo-tedesca, mentre hanno passato il turno agevolmente le coppie Egitto-Germania (5-1 su Cina-San Marino) e Messico-Kazakistan (6-2 su Bangladesh-Sud Corea), le prime due del seeding. Domani si concluderà il tabellone del mixed team, mentre lunedì (ore 16.34 italiane) toccherà a Federico Fabrizzi sfidare l’ucraino Artem Ovchynnikov nel primo turno del ricurvo maschile individuale.













Foto: FITArco