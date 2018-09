The Rugby Championship 2018, Sudafrica-Australia 23-12. La sfida si decide nel primo tempo

Il Sudafrica tiene vive delle flebili speranze di conquistare il The Rugby Championship: gli Springboks battono l’Australia per 23-12 nella quinta giornata ma non trovano il punto di bonus offensivo ed ora devono sperare che la Nuova Zelanda non vinca nella notte italiana in Argentina.

Nel primo tempo Sudafrica subito in vantaggio con la meta al 1′ di Dyantyi trasformata da Pollard. I Wallabies faticano ad entrare in partita e de Klerk va in meta al 21′: la trasformazione di Pollard spedisce il Sudafrica sul 14-0. Il netto svantaggio scuote l’Australia, che va in meta con Hodge al 26′ e Genia al 29′: Toomua trasforma nella seconda occasione e i Wallabies accorciano sul 12-14. Il resto della partita non è altrettanto divertente, le difese prendono le misure ed il punteggio fatica a muoversi: gli Springboks grazie a due piazzati di Pollard al 34′ ed al 40′ vanno al riposo sul 20-12.

Nella ripresa l’unico a muovere il tabellino è il solito Pollard al 46′ su piazzato, poi i sudafricani superano indenni anche 10′ di inferiorità numerica per il giallo sventolato a Dyantyi al 65′ e portano a casa i quattro punti: finisce 23-12. Gli Springboks salgono a quota 14, la Nuova Zelanda è a 16 ed in caso di vittoria in Argentina porterà a casa il torneo. Australia sempre più ultima a quota 5, mentre i Pumas sono a 8 e questa notte devono cercare una difficile vittoria contro gli All Blacks.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it