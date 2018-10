Tennistavolo, Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019: l’Italia sfida l’Olanda senza Debora Vivarelli

Sarà una giornata molto delicata quella di domani per la nazionale italiana di tennistavolo femminile: alle ore 18.30 a Norbello, in Sardegna, le azzurre ospiteranno l’Olanda nella prima giornata di ritorno del girone di qualificazione agli Europei a squadre del prossimo anno. Le azzurre, sconfitte per 2-3 in Olanda e con lo stesso punteggio in casa dalla Croazia, sono spalle al muro.

L’Italia rispetto all’andata sarà però priva di Debora Vivarelli e Jamila Laurenti: il coach Maurizio Gatti ha convocato Giorgia Piccolin (n. 86 al mondo), Chiara Colantoni (n. 167), e Veronica Mosconi (n. 338), mentre l’Olanda, agli ordini del coach Chen Zhibin, schiererà Li Jie (n. 16), Britt Eerland (n. 41) e Kim Vermaas (n. 158). Ospiti nettamente favorite.

Qualora l’Italia dovesse chiudere al terzo posto nel raggruppamento dovrà affrontare un secondo step per qualificarsi al torneo continentale. Di seguito tutti i risultati del raggruppamento e la classifica.

Gruppo A

Risultati

27 febbraio 2018: Olanda-Italia 3-2

27 marzo 2018: Croazia-Olanda 2-3

22 maggio 2018: Italia-Croazia 2-3

2 ottobre 2018: Italia-Olanda

20 novembre 2018: Olanda-Croazia

4 dicembre 2018: Croazia-Italia

Classifica

Olanda 2 vittorie

Croazia 1 vittoria

Italia 0 vittorie













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it