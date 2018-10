Tennistavolo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: inizia bene Matteo Mutti, sconfitta per Jamila Laurenti

Iniziano con una vittoria ed una sconfitta le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il tennistavolo italiano: nella prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha vinto la partita d’esordio, mentre Jamila Laurenti ha ceduto ad un’avversaria più quotata. I due scenderanno ancora in campo nella notte.

Nel torneo di singolare maschile Matteo Mutti ha sconfitto il nordcoreano Kim Song Gun per 4-0 (11-6, 11-6, 11-6, 11-5) nel Gruppo C, dove nell’altro incontro lo svedese Truls Moregard ha battuto per 4-1 (11-4, 11-13, 11-6, 11-7, 11-5) l’argentino Martin Betancor Fernandez. I due vincitori della prima gara si sfideranno nella notte italiana.

Nella fase a gironi del torneo femminile la nostra Jamila Laurenti ha ceduto alla portoricana Adriana Diaz per 1-4 (4-11, 11-9, 6-11, 5-11, 8-11), mentre nello stesso raggruppamento (D) la tedesca Franziska Schreiner ha avuto la meglio per 4-1 (10-12, 11-5, 12-10, 13-11, 11-9) sulla malese Alice Li Sian Chang, prossima avversaria, nella notte, dell’azzurrina.

Così il tecnico Giuseppe Del Rosso al sito federale: “Matteo ha giocato abbastanza bene, all’inizio era un po’ teso poi nella fase finale del primo set il coreano ha sbagliato qualcosa è lui lo ha portato a casa, sbloccandosi e salendo a quelli che sono i suoi livelli in questo periodo. Tatticamente è stato molto centrato, mantenendo una buona lucidità. Intorno alle fasi centrali dei vari parziali l’avversario ha sempre avuto difficoltà a contrastare il suo gioco con la puntinata sul rovescio e Matteo con il diritto ha sbagliato poco. Jamila nel primo set ha sofferto un po’ la Diaz, che è riuscita a esprimere il suo potenziale, pian piano è poi entrata in gara, disputando un buon match. La differenza l’hanno fatta alcuni errori gratuiti, perché lei tecnicamente non è ancora sicura come la sua rivale, però non ha mai sfigurato“.













Foto: FITET

roberto.santangelo@oasport.it