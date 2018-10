Pattinaggio a rotelle, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca in corsa per le medaglie nelle specialità combinate

Va in archivio la prima giornata di gare al Paseo de la Costa Roller Sports di Buenos Aires (Argentina) per il pattinaggio a rotelle velocità delle Olimpiadi Giovanili 2018. Italia protagonista quest’oggi nelle prime due specialità della gara combinata, che racchiude 1000 metri sprint, 5000 metri ad eliminazione e 500 metri sprint, con Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca e le prestazioni dei due azzurri sono state positive.

La ragazza che vive a La Spezia ha concluso il suo esordio a Cinque Cerchi in terra sudamericana al quarto posto dell’overall, avendo ottenuto la terza piazza nella prova del chilometro e un quarto in quella dell’eliminazione. 23 i punti totalizzati dell’azzurra che, comunque, resta in corsa per il meglio possibile. Al momento, davanti a tutte, c’è la colombiana Gabriela Isabel Rueda (28 punti) impostasi in entrambe le gare odierne a precedere la francese Honorine Barrault (25 punti) e la spagnola Nerea Langa (24 punti).

CLASSIFICA COMBINATA FEMMINILE

1 1 RUEDA Gabriela Isabel COL 14 14 28

2 4 BARRAULT Honorine FRA 13 12 25

3 5 LANGA Nerea ESP 11 13 24

4 3 VALANZANO Giorgia ITA 12 11 23

5 2 WANG Kuanchih TPE 10 8 18

6 8 ARIAS Maria ECU 6 10 16

7 11 FERREIRA Carolina POR 7 9 16

8 7 OTTO Angelina GER 9 6 15

9 10 MARIN TORRES Ashly Catalina CHI 9 5 14

10 12 ILLANES Fernanda ARG 2 7 9

11 13 STOGDALE Giselle AUS 4 4 8

12 6 van BEIJNUM Marit NED 5 2 7

13 9 LOKVENCOVA Andrea CZE 3 3 6

14 14 SRISATHITHA Patjira THA 1 1 2

Situazione ancor più confortante sul versante maschile per quanto concerne Maiorca. L’azzurro è infatti secondo a quota 24 punti, frutto del quinto posto dei 1000 metri sprint e della vittoria nell’eliminazione in cui il nostro portacolori ha messo in luce tutta la sua sagacia tattica e brillantezza atletica. In vetta ancora la Colombia grazie a Jhony Andres Angulo Reina (27 punti), uscito trionfante nella prova sprint (1000 metri) e secondo nell’ultima gara. A completare la top3 il cinese Tao Chen (22 punti). Domani in programma i 500 metri che andranno a delineare la classifica generale definitiva, assegnando così le prime medaglie.

CLASSIFICA COMBINATA MASCHILE

1 16 ANGULO REINA Jhony Andres COL 14 13 27

2 18 MAIORCA Vincenzo ITA 10 14 24

3 27 CHEN Tao CHN 12 10 22

4 23 SCHELLING Nahuel ARG 9 11 20

5 19 SCHEPERKAMP Merijn NED 11 8 19

6 15 CHEON Jongjin KOR 13 5 18

7 20 CHANG Chiawei TPE 4 12 16

8 22 SARMIENTO David ECU 7 9 16

9 17 SUTTELS Jason Jo C BEL 6 6 12

10 24 MARDONES Ignacio CHI 3 7 10

11 21 FOUSSADIER Ewen FRA 5 4 9

12 26 RODRIGUEZ Gustavo VEN 8 1 9

13 25 GALAR ORRIO Ivan ESP 1 3 4

14 28 MYINT Alex AUS 2 2 4













Foto: fonte Fisr