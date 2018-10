Judo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: assegnati i tre titoli in palio oggi

Si sono concluse le finali delle prime tre categorie di peso che hanno assegnato medaglie nel judo alle Olimpiadi Giovanili: in tutto sono 12 le medaglie consegnate al termine delle gare. Nessun sussulto patriottico per l’Italia: tra gli atleti impegnati quest’oggi non vi erano azzurrini.

Nella categoria fino a 55 kg maschile nella finalissima il bielorusso Artsiom Kolasau ha sconfitto per ippon il mongolo Temuujin Gaburged, mentre nelle due finali per il bronzo il francese Romain Valadier Picard ha perso ricevendo tre sanzioni contro l’ucraino Oleh Veredyba e l’israeliano Ariel Shulman ha subito l’ippon da parte dell’austriaco Daniel Leutgeb.

Nella categoria fino a 44 kg femminile nella finalissima dominio della venezuelana Maria Gimenez, che ha battuto per ippon (dopo aver messo a segno anche un waza-ari) l’indiana Tababi Devi Thangjam, mentre nelle due finali per il bronzo la kosovara Erza Muminoviq ha battuto per ippon l’ucraina Anastasiia Balaban e la padrona di casa argentina Mikaela Rojas ha ceduto alla stessa maniera alla croata Ana Viktorija Puljiz.

Nella categoria fino a 66 kg maschile nella finalissima il russo Abrek Naguchev è stato battuto per ippon dall’azero Vugar Talibov, mentre nelle due finali per il bronzo l’uzbeko Jaykhunbek Nazarov ha perso ricevendo tre sanzioni contro il dominicano Antonio Tornal ed il cubano Kimy Bravo Blanco ha ceduto per ippon all’iberico Javier Pena Insausti, dopo che entrambi gli atleti avevano messo a segno un waza-ari.













Foto: Sito ufficiale Olimpiadi Giovanili Buenos Aires

