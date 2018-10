Tennis, WTA Linz 2018: Camila Giorgi vola in semifinale! L’azzurra supera in tre set Margarita Gasparyan

Grandi notizie per il tennis italiano dai quarti di finale dell'”Upper Austria Ladies Linz“, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sul veloce indoor di Linz, in Austria. Camila Giorgi ha sconfitto in tre set la russa Margarita Gasparyan, numero 137 del ranking, vincitrice un paio di settimane fa del titolo a Tashkent (Uzbekistan), con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 in 1 ora e 56 minuti di partita. Un successo che vale il biglietto delle semifinali alla marchigiana che se la vedrà contro la belga Alison Van Uytvanck (n.56 del mondo), vittoriosa contro la ceca Barbora Strycova (n.29 WTA) con lo score di 3-6 6-4 6-4.

Nel primo set, dopo uno “scambio di cortesie”, Camila alza il il livello del proprio tennis, aumentando la profondità dei suoi colpi. Il pressing da fondo della nostra portacolori dà i frutti sperati nell’ottavo gioco, con il break messo in cascina. Avanti 5-3, la 26enne di Macerata tiene con tranquillità il servizio (78% dei punti ottenuti con la prima), chiudendo sul 6-3 e impressionando per la continuità di azione.

Nel secondo set l’avvio sembra promettere bene: break in apertura e Giorgi sul 2-0. Sfortunatamente il gioco “on-off” dell’italiana ha sempre delle controindicazioni. Arriva infatti la reazione della Gasparyan che, iniziando a scambiare più vicina alla riga di fondo, riesce ad anticipare meglio i colpi e rendere difficili i recuperi a Camila. I due break del sesto ed ottavo game sono un’autentica sentenza in questa frazione, vinta dalla russa 6-3.

Nel terzo set la n.1 del Bel Paese è brava a resettare, riprendendo il filo del discorso interrotto. Giorgi è nuovamente incisiva con i suoi vincenti e il pallino del gioco torna nelle sue mani. Dopo aver salvato due palle break nel quinto game, infatti, l’italiana prende il largo infliggendo un doppio break all’avversaria e chiudendo la pratica sul punteggio di 6-2.













Foto: jctabb / Shutterstock.com