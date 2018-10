Tennis, WTA Linz 2018: Camila Giorgi vola in Finale! L’azzurra supera in due set Alison Van Uytvanck

Missione compiuta per Camila Giorgi. L’azzurra vola in Finale nell’Upper Austria Ladies Linz, torneo WTA International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso di svolgimento sul veloce indoor di Linz, in Austria. La 26enne di Macerata ha sconfitto la belga Alison Van Uytvanck, numero 56 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 46 minuti di partita in un match equilibrato nel quale il peso della palla dell’azzurra ha finito per fare la differenza, regalandole l’atto conclusivo. Per la marchigiana si tratta della seconda Finale in carriera in questo torneo, ricordando quella del 2014 quando l’azzurra fu sconfitta da Karolina Pliskova con tanto di match point. Giorgi che se la vedrà domani con la vincente della sfida tra la tedesca Andrea Petkovic e la 23enne russa Ekaterina Alexandrova.

Nel primo set la tennista del Bel Paese parte fortissimo: grande profondità di palla con i suoi colpi da fondo e break nel secondo game, andando subito avanti 3-0. Una macchina da punti Camila, brava a giocare coi piedi dentro il campo, togliendo sempre il tempo alla sua avversaria ed avendo il pallino del gioco in mano. Grazie anche a delle buone percentuali al servizio (68% dei punti ottenuti con la prima di servizio) la nostra portacolori fa suo il primo set sul 6-3, annullando due pericolose palle break nel nono game.

Nel secondo set la Van Uytvanck eleva il livello del proprio tennis e soprattutto con i colpi lungolinea tiene a bada il forcing della Giorgi. La sfida si gioca punto a punto e l’azzurra è abile a salvare due palle break nel quarto gioco, affidandosi a delle prime ben eseguite. Superato il momento di difficoltà, la marchigiana nella fase calda trova colpi di pregevolissima fattura e alla quarta palla break strappa la battuta all’avversaria, volando 5-4. Si assiste così ad un lunghissimo decimo game in cui l’italiana centra l’obiettivo al settimo match point, dopo un estenuante braccio di ferro.













Foto: jctabb / Shutterstock.com