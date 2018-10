Tennis, WTA Finals Singapore 2018: vittorie per Elina Svitolina e Caroline Wozniacki. Battute Karolina Pliskova e Petra Kvitova

Ancora grande spettacolo alle WTA Finals: a Singapore nella terza giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match la danese Caroline Wozniacki ha battuto per 7-5 3-6 6-2 la ceca Petra Kvitova in due ore e 17 minuti di gioco, mentre nel secondo l’ucraina Elina Svitolina ha superato l’altra ceca Karolina Pliskova per 6-3 2-6 6-3 in un’ora e 56 minuti.

Il primo incontro ha visto la danese Wozniacki avere ragione della ceca Kvitova: nel primo set il primo allungo è giunto nell’ottavo gioco, quando la danese ha centrato il break per poi andare a servire per la partita sul 5-3, ma ha subito il controbreak. Wozniacki però non si è persa d’animo ha tenuto il servizio nell’undicesimo gioco e poi ha conquistato il parziale trovando il break decisivo nel dodicesimo parziale. Nella seconda frazione, con Kvitova avanti 3-1 la danese ha chiamato un timeout medico per un problema al ginocchio, ma al rientro in campo ha ricucito lo strappo. La ceca però è tornata a macinare gioco e, centrando due break, ha chiuso 6-3. Nella partita decisiva è stata Kvitova a servire per prima, ma ha perso subito la battuta e Wozniacki è stata brava a capitalizzare, scappando via e trovando addirittura il doppio break sul 4-1 pesante. La chiusura è stata facile per la danese, che non ha tremato al servizio ed ha vinto 6-2.

Nel secondo match l’ucraina Elina Svitolina ha superato la ceca Pliskova: nel primo set servizio dominante fino al sesto gioco, quando l’ucraina opera il break che si rivelerà decisivo per la conquista del parziale, chiuso 6-3. Nel secondo set l’equilibrio si spezza dopo il 2-2: la ceca infila quattro giochi consecutivi e vince 6-2, portando la contesa al terzo, col vantaggio di servire per prima. In realtà l’ucraina è straripante e si porta sul 4-0. Segue una serie di break e controbreak, ma la ceca non riesce nai a ricucire lo strappo, cedendo infine per 6-3.

Svitolina è così andata in testa al raggruppamento con due vittorie, seguita da Wozniacki e Pliskova con un successo, mentre è rimasta in coda Kvitova con due sconfitte.













Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it