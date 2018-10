Tennis, WTA Finals Singapore 2018: vittorie per Elina Svitolina a Karolina Pliskova. Battute Petra Kvitova e Caroline Wozniacki

Sono iniziate le WTA Finals: a Singapore nella prima giornata di gare è sceso in campo il Gruppo Bianco. Nel primo match l’ucraina Elina Svitolina ha battuto con un duplice 6-3 la ceca Petra Kvitova in un’ora e mezza di gioco, mentre nel secondo l’altra ceca del raggruppamento, Karolina Pliskova, ha superato la danese Caroline Wozniacki per 6-2 6-4 in un’ora e 35 minuti.

Il primo incontro ha visto l’ucraina Svitolina avere ragione della ceca Kvitova: nel primo set si è partiti subito con break e controbreak, poi l’equilibrio è durato fino al 3-3. Nel settimo gioco infatti l’ucraina ha allungato centrando il break a 15 e poi ha confermato lo strappo nel gioco seguente. La ceca si è disunita e nel nono game ha concesso tre set point, annullando soltanto il primo: l’ucraina ha così chiuso 6-3 in 40 minuti. Nella seconda partita l’andamento è stato più lineare: l’equilibrio è durato fino al sesto game, quando, sull’unica palla break concessa dalla ceca, l’ucraina ha allungato salendo sul 4-2. Molto combattuti i seguenti giochi, ma l’ucraina ha tenuto i turni al servizio senza concedere opportunità per il controbreak, conducendo fino al 6-3 in 50 minuti.

Nel secondo match la ceca Pliskova ha superato la danese Wozniacki: nel primo set parziale monstre della prima, che, sotto 0-1, ha infilato cinque giochi (con due break) ed ha poi chiuso agevolmente il primo parziale per 6-2 in 37 minuti. Nella seconda partita break in apertura della ceca, che non si volta più indietro e tiene il vantaggio fino alla fine, chiudendo la contesa con un bel 6-4 in 58 minuti di gioco, andando ad affiancare Svitolina in testa al raggruppamento.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it