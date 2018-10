Tennis, WTA Finals Singapore 2018: Karolina Pliskova ed Elina Svitolina volano in semifinale

Si delinea il quadro delle semifinaliste del Gruppo Bianco delle BNP Paribas WTA Finals in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l’ultimo anno palcoscenico del Masters femminile. La ceca Karolina Pliskova (n.8 del mondo) e l’ucraina Elina Svitolina (n.7 del ranking) hanno staccato ii biglietto per le semifinali superando, rispettivamente, nel derby ceco 6-3 6-4 Petra Kvitova (n.5 WTA) e nel secondo match odierno la danese Caroline Wozniacki (n.3 del ranking) 5-7 7-6 6-3.

Nel primo incontro alla Pliskova bastava un set per garantirsi l’accesso al prossimo turno e l’avvio è folgorante per la 26enne di Louny: 4-0 e doppio break in un battibaleno. La n.8 del ranking si concede una piccola pausa nel quinto game prima di chiudere sul 6-3 con grande autorevolezza e conquistare il pass. Nel secondo parziale i ruoli si invertono ed è la Kvitova a condurre le danze portandosi sul 3-0. La 28enne di Bilovec però non ha grande continuità al servizio e subisce la rimonta nell’ottavo game (4-4) e il sorpasso della connazionale che così chiude sul 6-4 potendo festeggiare con un successo il passaggio di turno.

Nell’altro confronto una dura lotta tra Svitolina e Wozniacki durata ben 2 ore e 37 minuti. Alla danese serviva una vittoria in due set contro l’ucraina e l’avvio sembra sorriderle, con il break ottenuto nel terzo game. Avanti 3-1, però, la 28enne di Odense non è sufficientemente incisiva permettendo alla rivale di recuperare il break di ritardo nell’ottavo gioco. Il festival del break però non è finito qui e infatti la n.3 WTA grazie ad alcuni splendidi colpi da fondo strappa il servizio alla Svitolina conquistando il primo parziale (7-5). La giocatrice dell’Est sembra in difficoltà e sotto 2-1 (break) pare ad un passo dalla clamorosa sconfitta. Il tennis femminile favorisce ribaltamenti di fronte improvvisi che si presentano anche in questo caso. La 24enne di Odessa prevale nel quarto game contro la battuta della rivale e, al termine di un dodicesimo lottatissimo gioco, ottiene il parziale (7-5) che le dà la certezza della semifinale. Con meno tensione, il tennis potente dell’ucraina si esprime sul cemento di Singapore e sul 6-3 fa propria la sfida.













