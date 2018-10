Tennis, WTA Finals Singapore 2018, Caroline Wozniacki rivela: “Mi hanno diagnosticato l’artrite reumatoide prima degli US Open”

Caroline Wozniacki ha terminato oggi la sua stagione, con la sconfitta patita contro Elina Svitolina alle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La giocatrice danese, però, si fa notare in particolar modo fuori dal campo per una rivelazione davvero a sorpresa.

In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato che le è stata diagnosticata l’artrite reumatoide prima degli US Open, che ha ricevuto cure mediche per questo motivo e che ha studiato i passi necessari per superarla. Si è detta inoltre orgogliosa di com’è riuscita a finire la stagione. Andando avanti, ha poi affermato di aver sentito un senso di fatica lungo tutta l’estate (citando, peraltro, diversi esempi dai tornei giocati) e un giorno si è svegliata senza riuscire a stendere le braccia sopra la testa. La diagnosi che temeva di più era di mononucleosi (che ha colpito, in forma più o meno grave, più di un giocatore: Federer, Soderling e Ancic sono tre casi), ma che alla fine il verdetto è stato di artrite reumatoide. La sua decisione di non dirlo nel corso dell’anno è derivata dal fatto di non voler far sapere alla gente che non stesse bene.

Wozniacki, pur con questi problemi, è riuscita a vincere a Pechino, ma non è ancora certa della posizione in cui chiuderà l’anno della sua prima vittoria in un torneo dello Slam (Australian Open). La danese, che attualmente occupa il terzo posto nel ranking WTA, potrebbe essere infatti superata da Naomi Osaka nel caso in cui la giapponese vincesse le Finals, anche se questa è un’eventualità che è davvero difficile si verifichi, dal momento che la vincitrice degli ultimi US Open ha due sconfitte sulle spalle e dovrebbe battere Kiki Bertens in due set (o, in determinate circostanze, in tre) sperando che Sloane Stephens faccia lo stesso con Angelique Kerber.













Credits: Jimmie48 Photography