Tennis, Fabio Fognini dolorante alla caviglia: “Sto valutando se operarla. Il Masters? Non è nei miei pensieri”

La stagione di Fabio Fognini potrebbe chiudersi in anticipo. Il ligure, infatti, è stato eliminato al secondo turno del torneo di Stoccolma dove si è dovuto arrendere non soltanto all’ungherese Fucsovics ma anche a una caviglia destra gonfia e dolorante. Il miglior tennista d’Italia ha rivelato al sito Tennis World Italia che starebbe pensando a un’operazione: “Sto valutando se operarla, anche se vorrei evitarlo in ogni modo. Da marzo avverto dolore, ho continuato a giocare grazie alle infiltrazioni e con l’aiuto di tape, ma questo mi ha obbligato spesso a interrompere gli allenamenti per un po’ di tempo prima di riprenderli. Non so ancora se andrò a Parigi ma se dovessi farlo mi comporterò come ho fatto per Stoccolma, cioè non mi allenerò“.

Il 31enne vuole ovviamente mettere a posto i propri problemi fisici anche in vista del 2019 e dunque la possibilità di giocare il Masters di fine anno non è una delle sue priorità: “Si è parlato di Masters, perché comunque ho giocato bene e me lo merito, ma ripeto che sicuramente non è al vertice dei miei pensieri”.













Foto: Shutterstock