Tennis: muore Todd Reid. Il 34enne australiano vinse Wimbledon junior nel 2002

Una brutta notizia scuote il mondo del tennis. Come riporta gazzetta.it, la Federazione australiana ha reso nota la morte di Todd Reid, campione junior di Wimbledon 2002. L’ex tennista aveva solo 34 anni e le cause della scomparsa ancora sono ignote. Un giocatore che, dopo l’exploit a livello giovanile, non era mai riuscito ad emergere a livello professionistico essendo un po’ l’aussie n.3 dietro a Lleyton Hewitt e a Mark Philippoussis. La miglior posizione raggiunta fu il n.105 del mondo nel 2005 e senza dubbio anche gli infortuni e i malanni fisici, che hanno costellato tutta la sua carriera, gli hanno impedito molto probabilmente di esprimere il suo potenziale. Una tragica fine per un ragazzo che aveva ancora tanto da dare, al di là di quello che poteva essere giocare con racchetta e pallina.













Foto: Shutterstock.com