Tennis, WTA Finals Singapore 2018: al via le semifinali! Bertens-Svitolina e Stephens-Pliskova

Le WTA Finals 2018 di Singapore conosceranno oggi le due protagoniste che si contenderanno il titolo di regina della stagione. Oggi si disputeranno infatti le semifinali: Kiki Bertens contro Elina Svitolina e Sloane Stephens contro Karolina Pliskova.

Sicuramente una sfida a sorpresa quella tra Bertens e Svitolina. L’olandese ha sfruttato al meglio la sua entrata all’ultimo nel Masters grazie al ritiro di Simona Halep. Un torneo “pazzo” quello della numero nove del mondo, che ha rimontato in maniera incredibile nel primo match Angelique Kerber, poi ha perso contro Stephens e alla fine ha usufruito di un altro ritiro nel terzo match, quello di Naomi Osaka. Dall’altra parte c’è una Svitolina in grandissima forma: la 24enne di Odessa ha sconfitto in rapida successione Kvitova, Pliskova e Wozniacki ed ha chiuso al primo posto il suo girone. I precedenti sono in perfetta parità, con un successo per entrambe le tenniste.

Debuttante al Masters è anche Sloane Stephens e l’americana ha vissuto una prima volta alle WTA Finals finora perffeta con tre vittorie in altrettanti incontri contro Osaka, Bertens e Kerber. Dall’altra parte c’è una Karolina Pliskova che può davvero cambiare un 2018 molto sottotono e la vittoria nel derby ceco contro la connazionale Petra Kvitova le ha aperto le porte della semifinale. I precedenti sono in favore di Stephens (2-1), ma Pliskova ha vinto l’ultima sfida giocata a Madrid.

La curiosità di queste WTA Finals è che le quattro giocatrici con la peggior classifica si sono tutte qualificate alla semifinale. Una situazione che rende ancora più incerto e prevedibile un Masters femminile davvero super sorprendente.













Foto: Jimmie 48-shutterstock