Tennis, WTA Elite Trophy Zhuhai 2018: i risultati di mercoledì 31 ottobre. Kontaveit e Muguruza vincono al terzo set, Keys batte Kasatkina

La seconda giornata del WTA Elite Trophy 2018, in corso di svolgimento a Zhuhai, si rivela decisamente più movimentata della prima guardando ai risultati: due incontri si sono conclusi al terzo set, ed entrambi sono andati oltre il muro delle due ore di gioco.

Nel match di apertura del giorno, l’estone Anett Kontaveit supera la tedesca Julia Goerges, vincendo nettamente il primo set per 6-2, perdendo il secondo per 4-6 e rimontando uno svantaggio di 1-3 nel terzo per vincerlo 6-4. Il gruppo Rose, però, vede la numero 20 del mondo fuori dai giochi proprio a causa del set perso, con la Goerges che invece discuterà della qualificazione alle semifinali domani contro la belga Elise Mertens. Altro match decisivo è quello del gruppo Azalea, in cui Madison Keys batte Daria Kasatkina per 6-2 6-4: l’americana, in questo modo, estromette la russa, che paga il fatto di aver perso un set contro Qiang Wang. Giornata d’esordio, invece, per il gruppo Camellia, con Garbiñe Muguruza che ha bisogno di due ore e sei minuti per aver ragione della cinese Shuai Zhang, dimostratasi generosa in fatto di regali nel corso del terzo set.

I risultati della giornata di oggi:

GRUPPO ROSE – Anett Kontaveit (EST) b. Julia Goerges (GER) 6-2 4-6 6-4

GRUPPO AZALEA – Madison Keys (USA) b. Daria Kasatkina (RUS) 6-2 6-4

GRUPPO CAMELLIA – Garbiñe Muguruza (ESP) b. Shuai Zhang (CHN) 3-6 6-3 6-2

Il programma della giornata di domani (orari italiani):

Ore 8:00 – Caroline Garcia (FRA)-Ashleigh Barty (AUS) – Gruppo Orchid

a seguire – Elise Mertens (BEL)-Julia Goerges (GER) – Gruppo Rose

Ore 12:00 – Anastasija Sevastova (LAT)-Shuai Zhang (CHN) – Gruppo Camellia













