Tennis, WTA Elite Trophy Zhuhai 2018: i risultati di martedì 30 ottobre. Vincono Sabalenka, Mertens e Kasatkina

Si è aperta quest’oggi a Zhuhai, Cina, la quarta edizione del WTA Elite Trophy, successore diretto del WTA Tournament of Champions, ma che ne mantiene intatta una sostanziale aura di Masters di seconda fascia, dal montepremi comunque elevato (vicino ai due milioni e mezzo).

Il match inaugurale è stato quello del gruppo Orchid, in cui Aryna Sabalenka ha battuto con un doppio 6-4 Ashleigh Barty: alla bielorussa, nel primo set, è bastato un break nel primo gioco, mentre nel secondo l’australiana è salita sull’1-3 prima di cedere cinque degli ultimi sei game. A seguire, nel gruppo Rose, la belga Elise Mertens ha battuto in modo ancor più netto l’estone Anett Kontaveit, concedendole appena quattro giochi. Più lottato il terzo incontro, che ha aperto il gruppo Azalea, con Daria Kasatkina e Qiang Wang che si sono spartite i primi due set; nel terzo, la russa e la cinese si sono tolte il servizio a vicenda per nove volte di fila, fino al 7-5 firmato dalla numero 10 del mondo tenendo la propria battuta a 30.

Questi i risultati odierni:

GRUPPO AZALEA – Daria Kasatkina (RUS) b. Qiang Wang (CHN) 6-1 2-6 7-5

GRUPPO ORCHID – Aryna Sabalenka (BLR) b. Ashleigh Barty (AUS) 6-4 6-4

GRUPPO ROSE – Elise Mertens (BEL) b. Anett Kontaveit (EST) 6-3 6-1

Il programma di domani (orari italiani):

8:00 – Julia Goerges (GER)-Anett Kontaveit (EST) – Gruppo Rose

10:00 – Daria Kasatkina (RUS)-Madison Keys (USA) – Gruppo Azalea

12:00 – Garbiñe Muguruza (ESP)-Shuai Zhang (CHN) – Gruppo Camellia













