Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: Mara Navarria non vuole fermarsi. Ora il mirino è su Tokyo 2020

Tra due settimane comincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di scherma e si riprenderà proprio dalla spada femminile, con la gara di Tallinn. Proprio in Estonia, l’anno scorso, a trionfare fu Mara Navarria, in quello che è stato il viatico ad una stagione semplicemente eccezionale per la friulana.

Da quel momento sono arrivate anche la vittoria di Budapest ed il secondo posto di Doha, con Mara che ha raggiunto la posizione numero uno del ranking mondiale. Purtroppo agli Europei la spadista azzurra ha pagato forse un po’ di pressione, mentre ai Mondiali di Wuxi si è completato il suo grande capolavoro. La nativa di Udine si è laureata Campionessa del Mondo a 33 anni, centrando una medaglia d’oro davvero straordinaria, a suggello di un’intera carriera.

Adesso arriva probabilmente una fase ancora più difficile della vita sportiva della friulana, perchè Navarria dovrà confermarsi ai livelli raggiunti la stagione passata. Questo è anche un anno importante, perchè servirà come qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Proprio le Olimpiadi diventeranno il grande obiettivo della spadista di Udine. La delusione per la mancata partecipazione a Rio de Janeiro è ancora presente, anche perchè la friulana aveva disputato un ottima stagione, ma la mancata qualificazione della squadra aprì le porte a Cinque Cerchi alla sola Rossella Fiamingo. In questi due anni Mara vorrà arrivare al meglio all’appuntamento in Giappone, con la medaglia che è alla portata dell’azzurra. La strada verso Tokyo è ancora lunga, ma la nostra portacolori sa ormai come si vince.













Foto: Federscherma Bizzi