Calendario golf 2019, European Tour: le date e il programma completo. Si parte già a novembre! Italian Open a ottobre

Nella giornata di oggi è stato pubblicato il calendario della stagione 2019 dell’European Tour di golf. Come già quest’anno, si partirà da Hong Kong nella settimana immediatamente successiva al World Tour Championship di Dubai. La fase iniziale prevede una serie di tornei validi anche per tour diversi da quello europeo, con le novità dell’approdo in Arabia Saudita a febbraio, dell’ingresso dello storico Vic Tour in Australia e del Kenya Open, promosso dal Challenge Tour dopo 27 anni e vinto lo scorso anno da Lorenzo Gagli.

A seguito dello spostamento del PGA Championship da ottobre a maggio (il che fa diventare l’Open Championship l’ultimo Major in ordine temporale), sono state effettuate diverse modifiche: il BMW PGA Championship (che, per i meno attenti, non è l’equivalente del torneo che si terrà a Bethpage) trasloca da maggio a settembre, col Made in Denmark che fa il percorso inverso, e l’Italian Open da giugno a ottobre, ma in questo caso cambia anche la sede, visto che si giocherà all’Olgiata Golf Club, alle porte di Roma dalla parte nord. C’è inoltre uno scambio di date tra Open di Francia e Andalucia Valderrama Masters, che invertono le proprie settimane di giugno e ottobre. Scompare dal calendario l’Open di Sicilia. Infine, si aggiunge alle Rolex Series l’Abu Dhabi HSBC Championship.

Di seguito l’intero calendario dell’European Tour 2019, che tiene conto anche dei Major e dei tornei del WGC:

2018

22-25 novembre – Honma Hong Kong Open presented by Amundi – Fanling, Hong Kong

29 novembre-2 dicembre – Australian PGA Championship – Gold Coast, Australia

29 novembre-2 dicembre – Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita – Beau Champ, Mauritius

6-9 dicembre – South African Open hosted by the City of Johannesburg – Johannesburg, Sudafrica

13-16 dicembre – Alfred Dunhill Championship – Malelane, Sudafrica

2019

16-19 gennaio – Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA – Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

24-27 gennaio – Omega Dubai Desert Classic – Dubai, Emirati Arabi Uniti

31 gennaio-3 febbraio – Saudi International – King Abdullah Economic City, Arabia Saudita

7-10 febbraio – Vic Open – Geelong, Australia

14-17 febbraio – ISPS Handa World Super 6 Perth – Perth, Australia

21-24 febbraio – WGC – Mexico Championship – Città del Messico, Messico

28 febbraio-3 marzo – Oman Open – Muscat, Oman

7-10 marzo – Qatar Masters – Doha, Qatar

14-17 marzo – Kenya Open – Nairobi, Kenya

21-24 marzo – Maybank Championship – Kuala Lumpur, Malesia

27-31 marzo – WGC – Dell Technologies Match Play – Austin, USA

28-31 marzo – Hero Indian Open – Nuova Delhi, India

11-14 aprile – The Masters – Augusta, USA

25-28 aprile – Trophee Hassan II – Rabat, Marocco

2-5 maggio – Volvo China Open – Chengdu, Cina

9-12 maggio – British Masters hosted by Tommy Fleetwood – Merseyside, Inghilterra

16-19 maggio – US PGA Championship – Bethpage, USA

23-26 maggio – Made in Denmark- Farsø, Danimarca

30 maggio-2 giugno – Belgian Knockout – Anversa, Belgio

8-9 giugno – GolfSixes – Portogallo (evento non ufficiale)

13-16 giugno – US Open – Pebble Beach, USA

20-23 giugno – BMW International Open – Monaco, Germania

27-30 giugno – Andalucia Valderrama Masters – Sotogrande, Spagna

4-7 luglio – Dubai Duty Free Irish Open – Lahinch, Irlanda

11-14 luglio – Aberdeen Standard Investments Scottish Open – Nort Berwick, Scozia

18-21 luglio – 148th Open Championship – Portrush, Irlanda del Nord

25-28 luglio – WGC – FedEx St. Jude Invitational – Memphis, USA

1-4 agosto – torneo da definire

8-11 agosto – Shot Clock Challenge, luogo da definire

15-18 agosto – D+D Real Czech Masters – Praga, Repubblica Ceca

22-25 agosto – Scandinavian Invitation – Göteborg, Svezia

29 agosto-1° settembre – Omega European Masters – Crans Montana, Svizzera

5-8 settembre – Porsche European Open – Amburgo, Germania

12-15 settembre – KLM Open – Amsterdam, Olanda

19-22 settembre – BMW PGA Championship – Virginia Water, Inghilterra

26-29 settembre – Alfred Dunhill Links Championship – Scozia

3-6 ottobre – Open de España – da definire, Spagna

10-13 ottobre – Italian Open – Roma, Italia

17-20 ottobre – Open de France – Parigi, Francia

24-27 ottobre – Portugal Masters – Vilamoura, Portogallo

31 ottobre-3 novembre – WGC – HSBC Champions – Shanghai, Cina

7-10 novembre – Turkish Airlines Open – da definire, Turchia

14-17 novembre – Nedbank Golf Challenge hosted by Gary Player – Sun City, Sudafrica

21-24 novembre – DP World Tour Championship, Dubai – Dubai, Emirati Arabi Uniti













Credits: Valerio Origo