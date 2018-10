Tennis, sorteggiati i gironi delle WTA Finals di Singapore. Kerber con Osaka, Wozniacki con Kvitova

Sono stati sorteggiati i gironi delle WTA Finals che si svolgeranno a Singapore, che secondo la denominazione ufficiale sono le BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global. Le otto giocatrici impegnate sono state suddivise in due raggruppamenti da quattro, definiti Rosso e Bianco in onore dei colori della bandiera del Paese asiatico, che ospiterà per l’ultima volta quest’anno l’evento prima del (munifico) trasferimento a Shenzhen dal 2019.

Di seguito la composizione dei due gironi:

GIRONE ROSSO: Angelique Kerber (Germania), Naomi Osaka (Giappone), Sloane Stephens (Stati Uniti), Kiki Bertens (Olanda)

GIRONE BIANCO: Caroline Wozniacki (Danimarca), Petra Kvitova (Repubblica Ceca), Elina Svitolina (Ucraina), Karolina Pliskova (Repubblica Ceca)

Il torneo lamenta l’assenza della numero uno del mondo, Simona Halep, che ha dovuto cedere di fronte ai problemi alla schiena che l’hanno condizionata in questo finale di stagione.

Si conosce anche l’ordine di gioco delle prime due giornate di gara. Questo il dettaglio con gli orari italiani:

DOMENICA 21 OTTOBRE

ore 9:00 (le 15 a Singapore) Kvitova-Svitolina

ore 11:30 Wozniacki-Pliskova

LUNEDI’ 22 OTTOBRE

ore 11:30 Osaka-Stephens

a seguire Kerber-Bertens













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Leonard Zhukovsky / Shutterstock