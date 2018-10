Tennis, Simona Halep rinuncia alle WTA Finals: “Non sono riuscita a recuperare come avrei voluto”

Niente da fare per Simona Halep. Come era prevedibile, la n.1 del mondo è stata costretta a dare forfait per le WTA Finals 2018 che si terranno a Singapore dal 21 al 28 ottobre sul veloce indoor dello Sports Hub della metropoli asiatica. Il Masters del tennis femminile, dunque, non vedrà al via la sua leader visto che ormai da diverse settimane la giocatrice rumena soffre di un problema alla schiena che già l’aveva portata a saltare alcuni tornei in avvicinamento alle finali.

“Una decisione più che mai difficile, non mi era mai capitato di dover rinunciare a un torneo così importante, ma so che sto facendo la cosa giusta. Anche Darren (il coach Cahill, ndr) è d’accordo, abbiamo valutato insieme di mettere la salute davanti a tutto. Dopo cinque partecipazioni consecutive potete comprendere il mio dispiacere, adesso ho bisogno di tre o quattro settimane per fare esercizi e una pausa mi farà bene in vista dell’inizio della nuova stagione“, ha così commentato la 26enne di Costanza, costretta quindi ad essere spettatrice dell’evento più importante di fine anno.

In conseguenza della rinuncia della Halep sarà l’olandese Kiki Bertens a prendere parte alle WTA Finals andando ad aggiungersi alle già qualificate Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Sloene Stephens, Elina Svitolina e Karolina Pliskova.













Foto: Leonard Zhukovsky / shutterstock.com