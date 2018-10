Tennis, Ranking ATP (15 ottobre): Rafael Nadal in testa, Djokovic sorpassa Federer e insegue. Fognini 14°

Un cambiamento importante nella top ten del ranking ATP aggiornato a lunedì 15 ottobre. Novak Djokovic sale in seconda posizione scavalcando Roger Federer e si mette in scia a Rafael Nadal che rimane sempre al comando. Il serbo, grazie alla vittoria ottenuta nel Masters 1000 di Shanghai, è salito a quota 7445 punti cioè 115 in meno rispetto allo spagnolo ancora fermo ai box per un infortunio. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del Potro che però si è procurato la frattura della rotula del ginocchio destro, non ci sono altri cambi di posizione per quanto riguarda la top ten ma da annotare la perentoria scalata del croato Borna Coric che ha recuperato ben sei posizioni e ora si trova in tredicesima piazza appena davanti a Fabio Fognini che è scivolato di un posto.

RANKING ATP (TOP 10):

1. Rafael Nadal (Spagna) 7660

2. Novak Djokovic (Serbia) 7445

3. Roger Federer (Svizzera) 6260

4. Juan Martin Del Potro (Argentina) 5860

5. Alexander Zverev (Germania) 5025

6. Marin Cilic (Croazia) 4185

7. Dominic Thiem (Austria) 3825

8. Kevin Anderson (Sudafrica) 3775

9. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3440

10. John Isner (USA) 3290

Fabio Fognini rimane il miglior italiano ma scivola in 14esima posizione, Marco Cecchinato entra in top 20 grazie al terzo turno raggiunto a Shanghai ed è 19esimo, Andreas Seppi 46esimo e Matteo Barrettini 52esimo.

RANKING ATP ITALIANI:

14. Fabio Fognini 2315

19. Marco Cecchinato 1838

46. Andreas Seppi 1051

52. Matteo Berrettini 932

101. Lorenzo Sonego 579

115. Paolo Lorenzi 503

131. Thomas Fabbiano 450